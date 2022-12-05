Украина смогла вернуть из российского плена 1319 украинских воинов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, которого процитировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

— Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена на дому уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы! — говорится в цитате.

Как сообщалось, недавно из российского плена удалось вернуть еще двух украинских морпехов, один из которых был ранен. В настоящее время военные находятся в безопасности на одной из баз ВМС Украины.