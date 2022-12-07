Большинство американцев продолжают поддерживать отправку вооружения и предоставление экономической помощи Украине. Об этом говорится в исследовании Chicago Council on Global Affairs, результаты которого обобщены Washington Post.

Если точнее, то 65% одобряют предоставление оружия, 66% – предоставление финансирования. Около 73% опрошенных поддерживают принятие украинских беженцев и антироссийские санкции.

Но мнения американцев разделились относительно того, стоит ли Вашингтону подталкивать Украину к скорейшему достижению мира путем переговоров.

47% опрошенных поддерживают, что Вашингтон должен поощрять Киев как можно быстрее договориться о мире.

Согласно опросу, 40% полагает, что Соединенные Штаты должны сохранять текущий уровень поддержки Украины на неопределенный срок. 27% утверждают, что Соединенные Штаты должны вмешаться военным путем, чтобы предпочесть Украине и как можно быстрее прекратить войну, или что Соединенные Штаты должны постепенно прекратить поддержку Украины (29%).

Отдельно американцы сейчас разделились относительно того, стоит ли Вашингтону поддерживать Украину «сколько это потребуется» (48% по сравнению с 58% в июле 2022 года) или Вашингтону следует призвать Украину как можно быстрее договориться о мире (47% по сравнению с 38% в июле). ).

Хотя поддержка помощи Украине среди американской общественности остается стабильной, поддержка республиканцами помощи Украине уменьшилась с весны: 55 процентов республиканцев заявили, что они поддерживают отправку военной помощи по сравнению с 68 процентами в июле и 80 процентами в марте. В прошлом месяце половина республиканцев высказалась за оказание экономической помощи Украине по сравнению с примерно тремя четвертями в марте.

В опросе приняли более 1000 американцев из 50 штатов и округа Колумбия.