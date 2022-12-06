В течение 5 декабря Россия выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых составляет $400-500 млн.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

По данным Командования воздушных сил, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет: 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одна авиационная крылатая ракета Х-31П.

Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Итак, общая стоимость всех выпущенных ракет составляет $400-500 млн.

Напомним, 5 декабря произошла восьмая массированная ракетная атака России на украинские энергетические объекты. По данным Воздушных Сил ВСУ сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.