В декабре специалисты Google предоставили аналитику по самым популярным запросам украинцев. Поисковым запросом года стала «Карта воздушных тревог». Второй по популярности – «Новости Украины», а на третьем месте – «помощь».
Также украинцы гуглили Алексея Арестовича и новый сезон шоу «Холостяк».
Наиболее частой «покупкой года» в Украине стал генератор, а также соль, бронежилет и марку «русский корабль», павербанк и Starlink.
Граждан Украины также интересовали у поисковой системы, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение.
Самые популярные запросы:
Список популярных персон, которыми интересовались пользователи в 2022 году, возглавил Алексей Арестович, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Призрак Киева и Валерий Залужный.
Потери:
В украинской географии чаще всего спрашивали о Гостомеле, Буче, Мариуполе, Чернобаевке и Кременчуге.
Вопрос: «Что такое?»:
Список сериалов 2022 года:
Напомним, в 2021 году чаще всего гуглили «Игра в кальмара», «Холостяка», смерть Сквидварда и мем ОБОБА.
Ранее сообщалось, что Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета Министров.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В декабре специалисты Google предоставили аналитику по самым популярным запросам украинцев. Поисковым запросом года стала «Карта воздушных тревог». Второй по популярности – «Новости Украины», а на третьем месте – «помощь».
Также украинцы гуглили Алексея Арестовича и новый сезон шоу «Холостяк».
Наиболее частой «покупкой года» в Украине стал генератор, а также соль, бронежилет и марку «русский корабль», павербанк и Starlink.
Граждан Украины также интересовали у поисковой системы, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение.
Самые популярные запросы:
Список популярных персон, которыми интересовались пользователи в 2022 году, возглавил Алексей Арестович, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Призрак Киева и Валерий Залужный.
Потери:
В украинской географии чаще всего спрашивали о Гостомеле, Буче, Мариуполе, Чернобаевке и Кременчуге.
Вопрос: «Что такое?»:
Список сериалов 2022 года:
Напомним, в 2021 году чаще всего гуглили «Игра в кальмара», «Холостяка», смерть Сквидварда и мем ОБОБА.
Ранее сообщалось, что Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета Министров.