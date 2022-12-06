В декабре специалисты Google предоставили аналитику по самым популярным запросам украинцев. Поисковым запросом года стала «Карта воздушных тревог». Второй по популярности – «Новости Украины», а на третьем месте – «помощь».

Также украинцы гуглили Алексея Арестовича и новый сезон шоу «Холостяк».

Наиболее частой «покупкой года» в Украине стал генератор, а также соль, бронежилет и марку «русский корабль», павербанк и Starlink.

Граждан Украины также интересовали у поисковой системы, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение.

Самые популярные запросы:

Карта воздушных тревог

Новости Украины

естьПомощь

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактор

Гостомель

Список популярных персон, которыми интересовались пользователи в 2022 году, возглавил Алексей Арестович, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Призрак Киева и Валерий Залужный.

Потери:

Владимир Жириновский

Руслана Пысанка

Юрий Шатунов

Королева Елизавета II

Леонид Кравчук

Михаил Горбачев

Борис Моисеев

Кирилл Стремоусов

Леонид Куравлев

Денис Киреев

В украинской географии чаще всего спрашивали о Гостомеле, Буче, Мариуполе, Чернобаевке и Кременчуге.

Вопрос: «Что такое?»:

Swift

Лэнд лиз

Черезвычайное положение

НАТО

Военное положение

Паляница

Байрактор

Дефолт

Общая мобилизация

Блэкаут

Список сериалов 2022 года:

Дом Дракона

Эйфория

Услышь меня

Мажор 4 сезон

Острые картузы 6 сезон

Вымышленная Анна

И просто так…

Игра в кальмара

песочный человек

Удивительные чудеса 4 сезон

Напомним, в 2021 году чаще всего гуглили «Игра в кальмара», «Холостяка», смерть Сквидварда и мем ОБОБА.

Ранее сообщалось, что Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета Министров.