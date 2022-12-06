Российские военные вывезли всю технику из больниц и пожарной части во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

С пожарной части вывезли все машины для тушения, полевые кухни и мебель. Из больниц было похищено медицинское оборудование, машины скорой, мебель и даже дверь.

— Заметим, что раньше россияне вывезли аналогичную технику из Херсона. Это типичное поведение врага, грабить и мародерить, пользуясь моментом. В то же время заявления коллаборантов о «РФ здесь навсегда» не соответствуют действительности, хорошо иллюстрирующей такое поведение, — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.