Киберспециалисты ВСУ оригинальным способом поздравили коллег с праздником Вооруженных сил Украины.

На ряде российских сайтов были размещены поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Таким образом, на сайте «Росводоканал. Краснодар» появилось изображение Владимира Зеленского и Валерия Залужного на фоне горящего Кремля. На сайте Государственного предприятия так называемой «ДНР» «Донецкая железная дорога» лидеры украинского сопротивления появились на фоне надписи «Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!».

Напомним, украинское командование оценивает общие потери России в войне с 24 февраля около 92 тысяч 200 человек.