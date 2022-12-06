Российская армия потеряла 510 военных в сутки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил утром 6 декабря.

Следовательно, украинское командование оценивает общие потери России от 24 февраля около 92 200 человек.

Кроме того, российские войска потеряли:

2929 танков (+5);

5905 боевых бронированных машин (+5);

1915 г. артиллерийских систем (+1);

395 реактивных систем залпового огня;

211 средств противовоздушной обороны;

281 самолет;

264 вертолета;

1587 беспилотников оперативно-тактического уровня (+5);

592 крылатые ракеты (+61);

16 кораблей;

4505 автомобилей и автоцистерн (+8);

163 единицы специальной техники.

Генштаб отмечает, что данные уточняются.

Напомним, в течение 4 декабря российская армия потеряла убитыми еще 540 солдат . В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.