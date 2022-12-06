Российская армия потеряла 510 военных в сутки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил утром 6 декабря.
Следовательно, украинское командование оценивает общие потери России от 24 февраля около 92 200 человек.
Кроме того, российские войска потеряли:
Генштаб отмечает, что данные уточняются.
Напомним, в течение 4 декабря российская армия потеряла убитыми еще 540 солдат . В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российская армия потеряла 510 военных в сутки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил утром 6 декабря.
Следовательно, украинское командование оценивает общие потери России от 24 февраля около 92 200 человек.
Кроме того, российские войска потеряли:
Генштаб отмечает, что данные уточняются.
Напомним, в течение 4 декабря российская армия потеряла убитыми еще 540 солдат . В общей сложности за 285 дней вторжения россияне недосчитались 91 690 оккупантов.