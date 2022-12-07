Если не будет новых обстрелов, Украина может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии уже на этой неделе.

Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает Укринформ.

— Это будет возможно, когда дефицит мощности в энергосистеме будет снижен до такого уровня, когда можно будет каждые четыре часа отключать одну из трех групп потребителей, — сказал Владимир Кудрицкий.

Он пояснил, что все потребители в каждой области поделены облэнерго и военно-гражданскими администрациями на три очереди. И эти три очереди попеременно отключаются от энергоснабжения, чтобы это происходило в плановом режиме.

По словам Владимира Кудрицкого, энергетики сейчас «достаточно близки» к тому, чтобы привести дефицит мощности к таким параметрам, когда Украина снова сможет вернуться к плановым графикам.

— Думаю, что нам еще 2-3 дня потребуется. Если не будет новых обстрелов, то думаю, что на этой неделе мы должны выйти на плановые графики, — резюмировал глава Укрэнерго.

Напомним, в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.