За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские защитники ликвидировали 540 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла 92 тысячи 740 захватчиков.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 92740 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 2935 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Напомним, за сутки ВСУ сбили 14 «Шахедов» и 3 других беспилотника.