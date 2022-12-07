За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские защитники ликвидировали 540 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла 92 тысячи 740 захватчиков.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:
Напомним, за сутки ВСУ сбили 14 «Шахедов» и 3 других беспилотника.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские защитники ликвидировали 540 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла 92 тысячи 740 захватчиков.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:
Напомним, за сутки ВСУ сбили 14 «Шахедов» и 3 других беспилотника.