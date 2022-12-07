На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.

В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку, сообщает Генштаб.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа «Shahed-136», один БПЛА «Орлан-10» и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

Напомним, россияне за время войны выпустили по Украине около 400 иранских дронов-камикадзе, 350 из них были уничтожены противовоздушной обороной.