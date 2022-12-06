Россияне за время войны выпустили по Украине около 400 иранских дронов-камикадзе, 350 из них были уничтожены противовоздушной обороной.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ» 6 декабря.

— Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа – дронов-камикадзе типа Shahed. Есть разные мнения и факторы, которые говорят о том, что, вероятно, первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически. Было заказано более 1700 единиц, более 400 они уже выпустили по Украине, до 350 были сбиты противовоздушной обороной. Нас спрашивают, влияют ли погодные условия или определенные задачи? Частично – да, погода влияет на все типы летательных аппаратов, но ведь не каждый день нелетная погода. Но уже три недели примерно они их не используют. Возможно, первая партия завершилась и пока нет информации о том, что Иран будет поставлять им эти вооружения, — сказал Юрий Игнат.