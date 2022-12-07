Террористы, обстрелявшие в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются бесчеловечными и будут отвечать за этот уступок.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибли и еще пятеро - получили ранения.
-Террористы - изверги. И они будут отвечать за это, – написал президент.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области.
Также напомним, что во вторник, 6 декабря, войска РФ обстреливали общины бывшего Очаковского района.
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Террористы, обстрелявшие в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются бесчеловечными и будут отвечать за этот уступок.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибли и еще пятеро - получили ранения.
-Террористы - изверги. И они будут отвечать за это, – написал президент.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области.
Также напомним, что во вторник, 6 декабря, войска РФ обстреливали общины бывшего Очаковского района.