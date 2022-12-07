Террористы, обстрелявшие в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются бесчеловечными и будут отвечать за этот уступок.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибли и еще пятеро - получили ранения.

-Террористы - изверги. И они будут отвечать за это, – написал президент.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области.

Также напомним, что во вторник, 6 декабря, войска РФ обстреливали общины бывшего Очаковского района.