Силы обороны за прошедшие сутки, 7 декабря, отразили атаки россиян вблизи 16 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Берестове, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Опросном, Курдюмовке, Майорске, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 боеприпаса противника.