Силы обороны Украины с 24 февраля по 8 декабря ликвидировали около 93 тысяч 80 российских военных, 340 из них за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также по состоянию на 8 декабря украинские защитники уничтожили:

2937 (+2) вражеских танков

5911 (+2) боевых бронированных машин

1925 (+2) артиллерийских систем

395 (+0) реактивных систем залпового огня

211 (+0) средств противовоздушной обороны

281 (+0) самолет

264 (+0) вертолеты

1603 (+2) беспилотника оперативно-тактического уровня

592 (+0) крылатые ракеты

16 (+0) кораблей/катеров

4528 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн

164 (+1) единицы специальной техники захватчиков.

Напомним, Силы обороны за прошедшие сутки, 7 декабря, отразили атаки россиян вблизи 16 населенных пунктов.