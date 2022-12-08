Силы обороны Украины с 24 февраля по 8 декабря ликвидировали около 93 тысяч 80 российских военных, 340 из них за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 8 декабря украинские защитники уничтожили:
Напомним, Силы обороны за прошедшие сутки, 7 декабря, отразили атаки россиян вблизи 16 населенных пунктов.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Силы обороны Украины с 24 февраля по 8 декабря ликвидировали около 93 тысяч 80 российских военных, 340 из них за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 8 декабря украинские защитники уничтожили:
Напомним, Силы обороны за прошедшие сутки, 7 декабря, отразили атаки россиян вблизи 16 населенных пунктов.