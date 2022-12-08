Российская Федерация пытается разными способами препятствовать Украине получать помощь из других стран с энергетическим оборудованием. Москва ищет на Западе пророссийских политиков и лоббистов РФ.

Об этом рассказал замминистра энергетики Ярослава Демченкова в интервью ЛІГА.net.

– Война идет не только на поле боя. Россия разными способами пытается ослабить санкции, повлиять на европейское общество или политиков, заявил Ярослав Демченков.

Он подчеркнул, у Путина зимой есть главный козырь и это – «генерал холод».

— Он очень хочет использовать этот ресурс. Сейчас в странах Запада Украина – в фаворитах, однако там все еще можно найти пророссийских политиков. В каждой стране, которая долгие годы получала от торговли с РФ очень большие деньги, есть их лобби, – рассказал Ярослав Демченков.

По его словам, как только врагу становится известно, что мы обращаемся за помощью, он привлекает свои рычаги влияния.

— Именно поэтому нам приходится воевать на два фронта: один – в Украине на поле боя, а второй – в Европе, где мы отстаиваем украинскую позицию и лоббируем санкции против России, – подытожил Демченков.

Напомним, что Россия выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов.