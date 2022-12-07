Россия выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов.

Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

– Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в том числе по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе, — сказал он во время дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины, организованной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По его словам, у Украины большой дефицит генерирующих мощностей.

— Несмотря на то, что мы потеряли от 25% до 30% потребления, если сравнивать с довоенным периодом, дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе и достаточно серьезный, — отметил Владимир Кудрицкий.

Он объяснил, что дефицит особенно ощущается в первые четыре дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию. Но даже после обновления энергосистема не может полностью обеспечить потребности Украины, с чем связаны отключения от сети не только бытовых потребителей, но и бизнеса.

Напомним, Минэнерго поручило провести внеплановые проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии.