Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом.
Она планирует посетить Николаевскую и Херсонскую области, о чем сообщила в Twitter.
Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.
«Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь», - отметила она.
Напомним, американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.
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Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом.
Она планирует посетить Николаевскую и Херсонскую области, о чем сообщила в Twitter.
Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.
«Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь», - отметила она.
Напомним, американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.