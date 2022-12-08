Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом.

Она планирует посетить Николаевскую и Херсонскую области, о чем сообщила в Twitter.

Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.

«Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь», - отметила она.

Напомним, американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.