Американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.

Politico пишет, что благодаря Зеленскому Европа переосмысливает свои стратегические отношения, отношение к обороне, энергетической безопасности и торговле, а европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

Издание отмечает, что Зеленский смог убедить Европу в том, что ее будущее связано с Украиной, во что мало кто верил в вторжение России.

В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, всего попали 18 мужчин и 10 женщин. Это политики, дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.

Напомним, британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».