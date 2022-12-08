Американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.
Politico пишет, что благодаря Зеленскому Европа переосмысливает свои стратегические отношения, отношение к обороне, энергетической безопасности и торговле, а европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.
Издание отмечает, что Зеленский смог убедить Европу в том, что ее будущее связано с Украиной, во что мало кто верил в вторжение России.
В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, всего попали 18 мужчин и 10 женщин. Это политики, дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.
Напомним, британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.
Politico пишет, что благодаря Зеленскому Европа переосмысливает свои стратегические отношения, отношение к обороне, энергетической безопасности и торговле, а европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.
Издание отмечает, что Зеленский смог убедить Европу в том, что ее будущее связано с Украиной, во что мало кто верил в вторжение России.
В рейтинг самых влиятельных людей Европы, который возглавил Зеленский, всего попали 18 мужчин и 10 женщин. Это политики, дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи.
Напомним, британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».