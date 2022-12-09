За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клищиевке и Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 9 декабря.

Вместе с тем, противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

И дальше сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.

Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе «Токмакского противотуберкулезного диспансера» госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

Ранее ВСУ ударили по ЗРК и пунктам управления россиян.