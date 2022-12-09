Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью с помощью модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

При нападении, произошедшем 5 декабря, были убиты три российских военнослужащих и, согласно неподтвержденным данным, повреждены два стратегических бомбардировщика.

О том, что эту атаку совершили именно с помощью советских беспилотников, заявило российское министерство обороны. А блоггеры и журналисты, поддерживающие армию РФ, уточняли, что речь идет об аппаратах Ту-141 «Стриж», созданных в 1960-х годах и предназначавшихся для разведки.

Теперь эту версию в интервью Politico подтвердили два неназванных украинских источника, знакомых с деталями сделки. По их сообщениям, беспилотники были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям, в то время как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине в Иран.

«Главным фактором успеха была неожиданность, — цитирует Politico одного из своих украинских собеседников, работающего в украинских правительственных структурах. — Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут к этому готовы.

По данным источников, технологии, применяемые для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или другими западными странами.

Напомним, аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутников и снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.