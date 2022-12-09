Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 310 оккупантов. Всего за время войны потери РФ составляют уже более 93 тысяч военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:
Напомним, что вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных общин.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 310 оккупантов. Всего за время войны потери РФ составляют уже более 93 тысяч военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:
Напомним, что вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных общин.