Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 310 оккупантов. Всего за время войны потери РФ составляют уже более 93 тысяч военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:

личного состава - около 93390 (+310) человек ликвидировано,

танков - 2937 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,

артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,

специальная техника – 164 (+0).

Напомним, что вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных общин.