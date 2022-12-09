Армия РФ высадила на Потемкинском острове, одном из крупнейших в дельте Днепра, подразделение, которое теперь успешно обстреливает артиллерия ВСУ.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», пишут «НикВести».

Карта Deep State

По информации Алексея Арестовича, россияне таким образом пытаются пресечь наступление ВСУ на Кинбурне и следить, чтобы украинский десант не высадился на левом берегу.

— Они высадили туда сводное подразделение из спецназа, мобиков и какой-то там, прости Господи, бригады. И радостно пытаются контролировать устье Днепра. Думаю, что их главная задача — пресечь наши действия на Кинбурнской косе. Хотя, как они будут это делать, мне непонятно, но мелькало в их сообщениях. Далековато Кинбурнская коса. В любом случае, они хотят следить, чтобы мы не высаживали десант на левый берег, — сказал он.

При этом подразделение стало удобной целью для украинских артиллеристов, которые уже лупят по оккупантам.

— Наши артиллеристы ужасно обрадовались, появился хороший полигон «для пострелять». Дерзкий замысел российского командования — это хорошо, расстреляем и этих, — сказал Алексей Арестович.

Напомним, для того чтобы обстрелять Николаев в ночь на 8 декабря, российские подразделения специально выехали на линию фронта. ВСУ уже готовят ответные контрмеры.