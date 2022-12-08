Для того чтобы обстрелять Николаев в ночь на 8 декабря, российские подразделения специально выехали на линию фронта.
У них не было ни одной военной задачи, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Также он сказал, что ВСУ уже готовят ответные контрмеры.
- С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельно, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно, – сказал он.
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.
По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.
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Для того чтобы обстрелять Николаев в ночь на 8 декабря, российские подразделения специально выехали на линию фронта.
У них не было ни одной военной задачи, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Также он сказал, что ВСУ уже готовят ответные контрмеры.
- С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельно, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно, – сказал он.
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.
По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.