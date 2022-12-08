Для того чтобы обстрелять Николаев в ночь на 8 декабря, российские подразделения специально выехали на линию фронта.

У них не было ни одной военной задачи, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также он сказал, что ВСУ уже готовят ответные контрмеры.

- С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельно, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно, – сказал он.