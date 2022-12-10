В России идет мобилизация, хотя в Кремле неоднократно заявляли, что она закончена. Проблемы с набором солдат, вероятно, настолько масштабны, что повестки издают и детям.
К примеру, 12-летний россиянин из Красноярского края получил повестку от военкомата, сообщает местный Telegram-канал ЧП Канск, передает НВ.
Мама ребенка жалуется, что на военный учет в России ставят в 16 лет, однако его сыну всего 12 лет.
— Насколько мне не изменяет память, на учет ставят с 16-17 лет… Вопрос… Зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО? Или что-то изменилось?, – спросила женщина.
Комментаторы отметили, что повестки для детей не редкость. Матери « призывника» посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.
Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.
До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируется проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В России идет мобилизация, хотя в Кремле неоднократно заявляли, что она закончена. Проблемы с набором солдат, вероятно, настолько масштабны, что повестки издают и детям.
К примеру, 12-летний россиянин из Красноярского края получил повестку от военкомата, сообщает местный Telegram-канал ЧП Канск, передает НВ.
Мама ребенка жалуется, что на военный учет в России ставят в 16 лет, однако его сыну всего 12 лет.
— Насколько мне не изменяет память, на учет ставят с 16-17 лет… Вопрос… Зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО? Или что-то изменилось?, – спросила женщина.
Комментаторы отметили, что повестки для детей не редкость. Матери « призывника» посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.
Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.
До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируется проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных.