В России идет мобилизация, хотя в Кремле неоднократно заявляли, что она закончена. Проблемы с набором солдат, вероятно, настолько масштабны, что повестки издают и детям.

К примеру, 12-летний россиянин из Красноярского края получил повестку от военкомата, сообщает местный Telegram-канал ЧП Канск, передает НВ.

Мама ребенка жалуется, что на военный учет в России ставят в 16 лет, однако его сыну всего 12 лет.

— Насколько мне не изменяет память, на учет ставят с 16-17 лет… Вопрос… Зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО? Или что-то изменилось?, – спросила женщина.

Комментаторы отметили, что повестки для детей не редкость. Матери « призывника» посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.