В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.

Об этом сообщил Илон Маск.

«Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это нарушение физической безопасности», — отметил владелец Twiiter.

Илон Маск пояснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.

В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.

Напомним, компания Twitter Илона Маска проведет в январе аукцион, на котором выставит более тысячи вещей из офиса компании в Сан-Франциско.