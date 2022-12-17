Голливудская актриса Анджелина Джоли сообщила, что покидает пост специальной посланницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Более 20 лет звезда посвятила сотрудничеству с организацией, но решила отныне уделять внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов, не входящих в интересы ООН. Об этом сообщила Джоли в совместном заявлении УВКБ ООН.
— В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их выступления в защиту решений, - сказала Анджелина Джоли.
В ООН с пониманием отнеслись к желанию актрисы уйти с должности и поблагодарили ее за плодотворное сотрудничество.
— Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее расположение и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю его желание изменить свое участие и поддерживаю его решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким его сердцу, и я уверен, что оно с таким же страстью и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу, – сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Отметим, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с ООН в качестве посла доброй воли в 2001 году. Через 11 лет, 2012 года, актриса была назначена специальной посланницей по делам беженцев.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Голливудская актриса Анджелина Джоли сообщила, что покидает пост специальной посланницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Более 20 лет звезда посвятила сотрудничеству с организацией, но решила отныне уделять внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов, не входящих в интересы ООН. Об этом сообщила Джоли в совместном заявлении УВКБ ООН.
— В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их выступления в защиту решений, - сказала Анджелина Джоли.
В ООН с пониманием отнеслись к желанию актрисы уйти с должности и поблагодарили ее за плодотворное сотрудничество.
— Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее расположение и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю его желание изменить свое участие и поддерживаю его решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким его сердцу, и я уверен, что оно с таким же страстью и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу, – сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Отметим, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с ООН в качестве посла доброй воли в 2001 году. Через 11 лет, 2012 года, актриса была назначена специальной посланницей по делам беженцев.