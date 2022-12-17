Голливудская актриса Анджелина Джоли сообщила, что покидает пост специальной посланницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 20 лет звезда посвятила сотрудничеству с организацией, но решила отныне уделять внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов, не входящих в интересы ООН. Об этом сообщила Джоли в совместном заявлении УВКБ ООН.

— В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их выступления в защиту решений, - сказала Анджелина Джоли.

В ООН с пониманием отнеслись к желанию актрисы уйти с должности и поблагодарили ее за плодотворное сотрудничество.

— Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее расположение и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю его желание изменить свое участие и поддерживаю его решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким его сердцу, и я уверен, что оно с таким же страстью и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу, – сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Отметим, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с ООН в качестве посла доброй воли в 2001 году. Через 11 лет, 2012 года, актриса была назначена специальной посланницей по делам беженцев.



