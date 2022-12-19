Война в Украине вызвала беспрецедентный объем пожертвований в Германии католической благотворительной организации «Каритас Интернешнл» в связи с одной кризисной ситуацией.

Об этом в немецкой ассоциации «Каритас» во Фрайбурге сообщили агентству DPA.

На сегодняшний день около 71 миллиона евро было собрано для оказания чрезвычайной помощи Украине. Это больше, чем было пожертвовано на помощь после крушения цунами в Южной Азии в 2004 году.

Работа «Каритас» в Украине включает в себя распределение продуктов питания и питьевой воды.

Напомним, что американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.