После отключения света мобильная связь работает несколько часов, а доступ к сети Интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и Интернет 2G EDGE.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций.

«Оборудование, состоящее из базовой станции мобильной связи, не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи», – объясняют в Нацкомиссии.

Базовые станции оборудованы резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.

«Существенная нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. В частности, для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блэкаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы отдавать приоритет голосовым услугам связи», – говорится в сообщении.

В Национальной комиссии советуют в период блэкаута пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которые поглощают меньше ресурсов, чем мобильный интернет. Не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой «трудный» контент при таких обстоятельствах лучше не передавать и ограничиться базовым функционалом.

В случае потери связи в сети оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob.