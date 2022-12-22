Во Франции горнолыжный курорт Ле Же стал первым в Европе, запретившим курение на всей своей территории.

Об этом сообщает CNN .

Решение отказаться от сигарет было «трудным, но необходимым». И это правило распространяется не только на лыжников и сноубордистов. В Ле Же круглый год – активный сезон пеших прогулок, скалолазания и кемпинга. Здесь также проходил Чемпионат мира по горным велосипедам в 2022 году.

Курорт уже установил пять специально отведенных курительных зон. Муниципальная полиция будет патрулировать трассы, а тех, кто закурит вне специальных зон, могут оштрафовать.

— Прошли годы, когда мы начали раздавать карманные пепельницы бесплатно, и это ничего не изменило в том, сколько окурков мы найдем в конце лыжного сезона. Прошлой весной у нас был день уборки с участием 100 добровольцев, и когда мы прошли через гору, нашли 3 тысячи окурков, — рассказал Бенджамин Мюнье, директор по маркетингу Ле Же. Он добавил, что тогда предложил запретить курение.

Горнолыжные курорты для некурящих уже работают в других частях света – в Японии, Новой Зеландии и Канаде.

По данным Министерства здравоохранения Франции, почти 32% взрослых французов в возрасте от 18 до 75 лет идентифицируют себя курильщиками.

Напомним, Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение для следующего поколения. Следовательно, в стране не будут продавать табак людям, родившимся 1 января 2009 года и позже.