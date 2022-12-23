Через 14 лет Канада полностью откажется от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщает Укринформ, об этом объявили в министерстве окружающей среды Канады.

Оно вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающего установление строгих квот на продажу новых легковых автомобилей.

«Новые законодательные рамки потребуют, чтобы к 2026 году по меньшей мере 20% новых автомобилей, приобретенных в Канаде, имели нулевой уровень вредных выбросов. К 2030-му таких автомобилей должно быть 60% и к 2035-му — 100%», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что эти квоты должны «помочь нарастить предложение, чтобы больше канадцев, желающих купить электрокары, могли сделать это».

Отмечается, что в случае нарушения квот дилерами на них могут быть наложены существенные штрафы.

Кроме того, правительство Канады продлило действие субсидий на электромобили и пообещало существенно расширить сеть автозарядных станций.

Предложение о введении квот открыто в течение 75 дней до общественного обсуждения, окончательное решение должно быть принято в следующем году.

Напомним, Великобритания готова ввести запрет новых автомобилей на ископаемом топливе уже с 2030 года (вместо 2040, как планировалось ранее), чтобы ускорить распространение электромобилей на британских дорогах.