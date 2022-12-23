В Беларусь прибыла партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К», сообщили в Минобороны страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси со ссылкой на помощника министра обороны Леонида Касинского.

— Партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены, — отметил он.

Леонид Касинский отметил, что это эффективное средство поражения разного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.

22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждали недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной.