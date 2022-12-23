Netflix намерена построить современное производственное предприятие на бывшей военной базе в Нью-Джерси.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Будет стоить это строительство более 900 миллионов долларов. Это создаст тысячи рабочих мест, подчеркнули в Netflix.

Участок на бывшей военной базе стоит около 55 миллионов долларов. Еще 848 миллионов долларов инвестируют в строительство 12 звуковых сцен и других целей, связанных с киноиндустрией.

— Мы рады продолжать и расширять наши значительные инвестиции в Нью-Джерси и Северной Америке. Мы верим, что студия Netflix может стимулировать местную экономику и экономику штата, создав тысячи новых рабочих мест и миллиарды экономического результата, начав активную производственную экосистему в Нью-Джерси, – сказал соисполнительный директор компании и главный директор по контенту Тед Сарандос.

Он также сказал, что проект создаст новое жилье, гостиницы и кинобизнес в этом районе, экономически пострадавшем после того, как армия США закрыла базу в 2011 году.

Проект планируется реализовать в два этапа в течение нескольких лет. Но план все еще нуждается в многочисленных одобрениях местных и государственных чиновников, добавили в компании.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix прекратила с пятницы, 27 мая, работать на территории РФ .