Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографии снежного ландшафта у южного полюса Марса, сообщает Space.com. Их снял орбитальный аппарат ESA Mars Express 19 мая, тогда на юге Марса была весна и снег отступал из полярных областей.

26 декабря на Марсе начнется новый год, который продлится 687 земных дней. На планете, как и на Земле – четыре времени года: зима, весна, лето и осень. Зимой на Марсе температура опускается до -60 градусов Цельсия.

На фото можно увидеть «полярные слоистые отложения» – чередование водяного льда и осадков на поверхности планеты. Эти отложения также можно увидеть в хребте, простирающемся между двумя кратерами.

С помощью спутниковых изображений ученые могут наблюдать процессы, которые формируют марсианскую поверхность и изменяют вид полярных регионов. На фото также зафиксированы облака над поверхностью Марса, содержащие водяной лед.



