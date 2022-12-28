В Первомайске хотят привлечь к уголовной ответственности владельцев защитных сооружений, игнорирующих законодательство.

27 декабря мэр Олег Демченко провел совещание с балансодержателями защитных сооружений гражданской защиты, которые расположены на территории Первомайской городской общины.

Представители Первомайского районного управления ГУ ГСЧС Украины сообщили о готовности защитных сооружений. Всего по обществу насчитывается 105 защитных сооружений. Однако некоторые владельцы помещений не пускают людей и проверяющие органы.

— С начала полномасштабного российского вторжения первомайцы столкнулись с нехваткой укрытий, защитных сооружений и бомбоубежищ. Имевшиеся в большинстве своем имели неудовлетворительное состояние, были захламлены, неподготовлены или вообще недоступны для людей. Бомбоубежища сплошь и рядом были на бумаге, а на практике оказывалось баром, парикмахерской, фитнес-залом, компьютерным клубом или офисом. К тому же ФЛП и ЧП решили, что их работникам не нужно во время тревоги иметь укрытие. Дошло до того, что владельцы не пускают ни государственные службы, ни власть в эти сооружения, что имеет последствия уголовной ответственности в условиях военного положения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушителей есть и бывшие чиновники органов местного самоуправления. Мэр Олег Демченко поручил направлять в органы прокуратуры материалы о привлечении владельцев сооружений к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области почти 39% школ, готовых принимать учеников, имеют защитные сооружения.