На деоккупированных территориях Николаевской области возобновляется вакцинация против COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Теперь прививку можно сделать в населенных пунктах Баштанка и Березнеговатое.
Есть вакцина CoronaVac , которая создана по традиционной технологии и мРНК-вакцина Pfizer .
Чтобы привиться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:
Напомним, с наступлением осени в 2022 году в Николаеве и области фиксировали рост заболеваемости коронавирусом.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
На деоккупированных территориях Николаевской области возобновляется вакцинация против COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Теперь прививку можно сделать в населенных пунктах Баштанка и Березнеговатое.
Есть вакцина CoronaVac , которая создана по традиционной технологии и мРНК-вакцина Pfizer .
Чтобы привиться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:
Напомним, с наступлением осени в 2022 году в Николаеве и области фиксировали рост заболеваемости коронавирусом.