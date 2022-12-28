На деоккупированных территориях Николаевской области возобновляется вакцинация против COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Теперь прививку можно сделать в населенных пунктах Баштанка и Березнеговатое.

Есть вакцина CoronaVac , которая создана по традиционной технологии и мРНК-вакцина Pfizer .

Чтобы привиться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:

КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (ул. Юбилейная, 3, г. Баштанка, тел. (05158) 255 33);

КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

Напомним, с наступлением осени в 2022 году в Николаеве и области фиксировали рост заболеваемости коронавирусом.