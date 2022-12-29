На Николаевщине уменьшилось количество людей, официально имеющих статус безработных. В 2022 году этот показатель составляет 36 тысяч жителей области, что на 21 процент меньше, чем в 2021 году.

Об этом корреспондентам «Общественного» рассказала заместитель директора Николаевского областного центра занятости Людмила Алпеева.

По словам специалиста, в течение 2022 года более восьми тысяч безработных трудоустроились, а пособие по безработице получили 31 тысяча человек.

— Больше всего обращений в службу занятости было в течение мая-июня 2022 года, когда мы регистрировали более трех, трех с половиной тысяч человек как безработных. Начиная с июля зарегистрированных становилось чуть меньше и в течение ноября-декабря получали статус в среднем тысяча безработных, — отметила Людмила Алпеева.

По словам Людмилы Алпеевой, в 2022 году в Николаевской области почти на 50 процентов уменьшилось количество работодателей, с которыми сотрудничала областная служба занятости. Сокращение работодателей специалист связывает с тем, что многие предприниматели переехали в более безопасные регионы.

— Областная служба занятости в течение 2022 года привлекла к сотрудничеству более двух тысяч работодателей и наполнила базу данных более девяти тысяч вакансий. Но это вдвое меньше, чем в 2021 году, когда у нас было 20 тысяч вакансий, – сказала она.

По состоянию на 29 декабря, по словам специалиста, центр занятости предлагает ориентировочно 400 вакансий, большинство из которых входят в такие сферы, как государственное управление, здравоохранение, перерабатывающая промышленность, торговля, образование, транспорт и сельское хозяйство.

Приоритетным направлением работы в 2022 году, по словам Людмилы Алпеевой, было оказание помощи вынужденным переселенцам.

— В 2022 году за услугами службы занятости обратилось 1 300 внутренне перемещенных лиц, из которых 300 уже получили работу, — отметила она.

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