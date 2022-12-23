Украинское правительство прогнозирует, что украинцы будут активно возвращаться весной 2023 года, поэтому власти работают над вопросом безопасности и восстановления, также создали программы еРабота и єОселя.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

— По разным оценкам за границей сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев. Но до 90% уехавших хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность, – сказал он.

Денис Шмыгаль отметил, что по поводу работы запущена программа «еРабота».

— 4 направления уже работают. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц для перерабатывающих предприятий. Благодаря фискальным, регуляторным и кредитным стимулам мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу – это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики, – сказал он.

Относительно жилья заработала программа єОселя, уже выдано почти 300 первых ипотек.

На следующий год предусмотрено существенное финансирование этой программы, и она будет развиваться, добавил премьер.