Волонтеры «300 николаевцев» совместно с международным фондом «АКТЕД» в конце года оказали гуманитарную помощь Мешково-Погореловской сельской территориальной громаде, в которую входят 3 села и 4 поселка строительными наборами и ОСБ плитами.

Об этом сообщается на фейсбуке-странице общественной организации.

За время войны Мешково-Погореловская громада находилось под постоянными обстрелами, что привело к значительным повреждениям домов местных жителей.

«Наша помощь позволит людям закрыть ОСБ плитами выбитые окна и починить повреждения. Вместе мы сила!», — отметили волонтеры.

Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.