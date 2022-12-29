Волонтеры «300 николаевцев» совместно с международным фондом «АКТЕД» в конце года оказали гуманитарную помощь Мешково-Погореловской сельской территориальной громаде, в которую входят 3 села и 4 поселка строительными наборами и ОСБ плитами.
Об этом сообщается на фейсбуке-странице общественной организации.
За время войны Мешково-Погореловская громада находилось под постоянными обстрелами, что привело к значительным повреждениям домов местных жителей.
«Наша помощь позволит людям закрыть ОСБ плитами выбитые окна и починить повреждения. Вместе мы сила!», — отметили волонтеры.
Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Волонтеры «300 николаевцев» совместно с международным фондом «АКТЕД» в конце года оказали гуманитарную помощь Мешково-Погореловской сельской территориальной громаде, в которую входят 3 села и 4 поселка строительными наборами и ОСБ плитами.
Об этом сообщается на фейсбуке-странице общественной организации.
За время войны Мешково-Погореловская громада находилось под постоянными обстрелами, что привело к значительным повреждениям домов местных жителей.
«Наша помощь позволит людям закрыть ОСБ плитами выбитые окна и починить повреждения. Вместе мы сила!», — отметили волонтеры.
Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.