Франция решила ввести ряд мер по здравоохранению для путешественников из Китая в связи с новой вспышкой коронавируса.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Все пассажиры из Китая, будь то прямой рейс или рейс с остановкой, должны будут представить негативный тест, сделанный менее чем за 48 часов до вылета. Это может быть тест ПЦР или тест на антиген.

Ношение маски будет обязательным на всех самолетах из Китая. Эти меры вступят в силу после опубликования в эти выходные постановления премьер-министра Элизабет Борн.

Последний пункт, который вступит в силу с 1 января 2023 г., тесты на ПЦР будут проводиться в случайном порядке у некоторых пассажиров из Китая. Эти тесты будут обязательны для случайно избранных людей.

Если будут получены положительные результаты, их будут систематически секвенировать, заявили правительственные источники, чтобы «обнаружить разновидности вируса». Однако вопрос о «принятии решения о въезде» людей на территорию Франции не стоит.

В среду президент Эммануэль Макрон уже попросил свое правительство принять «соответствующие защитные меры» для французов в связи с возобновлением эпидемии Covid-19 в Китае.