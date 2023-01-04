В среду, 4 января, на Снегиревщине работники ГСЧС будут взрывать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщил глава местной военной администрации Иван Кухта.

«Сегодня, 4 января, в течение дня сотрудниками ГСЧС будут производиться взрывы взрывоопасных предметов в с. Красная Долина, в г. Снигиревка в полях (возле двойного переезда) и вблизи с. Павлоград. Будьте внимательны и осторожны!» — написал он.

Напомним, на Снегиревщине установили местонахождение еще одной застенки российских захватчиков. «Объект» был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.