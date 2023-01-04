Ботаники общественной организации «Украинская природоохранная группа» составили список растений, оказавшихся на грани вымирания в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине. В список вошли васильки, растущие на песчаных степях низовья Южного Буга и Ингула вокруг города Николаева. Растения считают узколокальными эндемиками Северного Причерноморья.

Об этом рассказал эксперт Украинской природоохранной группы Виктор Скоробогатов, передает Сумпільне.

На оккупированных Россией территориях и там, где происходят масштабные обстрелы, есть растения, не распространенные больше нигде в мире. Если они погибнут во время войны, мы потеряем их навсегда.

Уникальные васильки Николаевщины

Редкие васильки растут в песчаных степях Николаевской области и больше нигде на планете, объясняет природозащитник.

Существует три близких вида уникальных нижнебугских васильков: васильок беложемчужный (Centaurea margarita-alba), васильок жемчужный (Centaurea margaritacea) и васильок первично жемчужный (Centaurea protomargaritacea). Все виды занесены в Красную книгу Украины.

Впрочем, несмотря на их редкость, их по состоянию на 2 января не включили ни в один международный охранный список. Степные участки, где они растут, считают уникальными поселками, охраняемыми согласно Резолюции №4 Бернской конвенции, говорит Виктор Скоробогатов.

— Для охраны васильков ученые предложили создать пять территорий в составе Изумрудной сети (Emerald Network). Одна из них – «Нижнее Побужье» уже утверждена постоянным комитетом Бернской конвенции. Ожидают этого решения еще четыре территории: «Галицыновские пески», «Николаевское Побужье», «Вознесенское Побужье» и «Долина реки Ингул», — рассказал Виктор Скоробогатов.

Один из видов васильков назвали «беложемчужный», ее цветочные корзинки белого цвета и похожи на жемчуг. Она растет в трех местах недалеко от Николаева: в окрестностях сел Ковалевка, Михаил-Ларино и Баловно.

Возле села Баловно расположено единственное место роста этих цветов, не имеющее природоохранного статуса. Поэтому именно там васильку беложемчужному больше угрожает уничтожение, говорит эксперт.

— Несколько лет мы стараемся добиться предоставления этой территории заповедного статуса. С начала полномасштабной войны эта местность постоянно находилась в зоне риска из-за регулярных ракетных обстрелов. Именно этот участок площадью более 20 гектаров является наиболее сохранившимся в мире поселком василька беложемчужного, — говорит эколог Виктор Скоробогатов.

25 августа 2022 года в Андреевском заповедном урочище, где растет василек, возник пожар, растения погибли.

Василек жемчужный

Цветочные корзинки василька жемчужного также напоминают жемчуг, но более темного цвета. Этот вид занесен в Красную книгу Украины со статусом «исчезающий». Раньше василек жемчужный рос в заказнике «Петрово-Солонисский» в низовьях Южного Буга. По словам природоохранников, в результате облесения и распашки, вероятно, этот вид полностью исчез.

По состоянию на 2 января единственное место в мире, где растет василек жемчужный — урочище Мишково-Погорелово неподалеку от Николаева.

— К сожалению, из-за необдуманной государственной земельной политики большую часть песчаных участков заповедной территории отдали в частную собственность. По нашим обращениям в 2021 году заповедные земли вернули в государственную собственность. Однако другие, наиболее ценные участки, не имевшие природоохранного статуса, уже окончательно уничтожены, - говорит эксперт Украинской природоохранной группы Виктор Скоробагатов.

Василек первично жемчужный имеет наибольшую популяцию среди других видов нижнеобузких васильков. Растет в пределах Балабановской и Галицыновской песчаных арен, которые с начала полномасштабного российского вторжения в результате обстрелов горели почти каждый день.

— Сумма ущерба вследствие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух из-за пожаров на этих землях, являющихся территорией Государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство», составляет более 700 миллионов гривен, — сказал Виктор Скоробогатов.

По его словам, пожары в искусственно измененном поселке также приводят к появлению агрессивных чужеродных видов. Например, василька раскидистой, которая активно гибридизирует с жемчужными васильками.

Больше пожаров было в периоды цветения и плодоношения этого вида васильков, что делает невозможным стабильное существование вида. В таких неблагоприятных условиях васильки могли не дать семена, говорит природозащитник.

— Наша задача — сохранить редкие васильки для потомков. Мы в очередной раз направили запросы в Минсреду о состоянии создания заказников на песчаных участках степи, которые мы обследовали вместе с коллегами Института ботаники имени Николая Холодного Национальной Академии наук Украины. Кроме того, мы рассказываем лесникам об экономической целесообразности заповеди этих территорий, - рассказал Виктор Скоробогатов.

Василек — цветок-символ города-героя Николаева

Потеря редких растений Северного Причерноморья приведет к потере части украинской идентичности, говорит главная специалист управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной военной администрации Марина Романенко.

По словам экологии, васильки уже являются одним из неофициальных растительных символов Николаева и ассоциируются именно с Николаевским регионом.

— Надеемся, что в будущем организуем кампанию по выбору символизирующего цветка, в том числе героизм и сопротивление нашего города российской агрессии. По моему мнению, именно уникальный василек, хрупкий и в то же время жизнестойкий, победит в этом конкурсе, — сказала Марина Романенко.

Напомним, что в Николаевской области вышел атлас, посвященный редким растениям национального природного парка «Бугский Гард».