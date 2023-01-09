Во вторник, 3 января, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Transporter-6. Благодаря этому в космос вывели рекордные 114 спутников, среди которых один с установкой из Калтеха – демонстратором для сбора и передачи солнечной энергии на Землю.

Об этом сообщает CNET.

В этом месяце благодаря большому филантропическому пожертвованию, сделанному еще в 2013 году, ученые Калифорнийского технологического института делают первые предыдущие шаги к будущему космической солнечной энергии.

Space Solar Power Demonstrator (SSPD), прототип весом 50 кг, предназначен для тестирования ключевых технологий с помощью трех экспериментов.

Устройство предназначено для проверки работы ряда ключевых элементов будущих орбитальных солнечных электростанций.