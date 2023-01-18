С 18 января 2023 года временным перевозчиком на маршруте №1 «Завод «Океан» – Терновка» назначен КП «Николаевпастранс».

Соответствующее решение принял исполком горсовета, сообщает пресс-служба мэрии Николаева.

Отмечается, что автобусы предприятия будут курсировать по маршруту до проведения очередного конкурса на перевозку пассажиров.

Схема движения:

городской автобусный маршрут № 1 «Завод «Океан» — Терновка» (Заводская площадь, дом 1, пр. Корабелов, пр. Богоявленский, пр. Центральный, ул. Пушкинская, пр. Героев Украины, ул. Малко-Тырновская, ул. Софиевская, Александровское шоссе, улица 116-й Стрелковой дивизии, улица Владимира Станка, д. 1).

Время работы - с 06:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Николаеве временно по маршруту общественного транспорта №79 будут курсировать зеленые автобусы КП «Николаевпастранс».