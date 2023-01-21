Ученые из Университета Дели обнаружили не менее 250 окаменелых яиц и более 90 гнезд динозавров, возраст которых оценивается в 67 миллионов лет.

Об этом сообщает Hindustan Times.

В общей сложности исследователи обнаружили 256 яиц и 92 гнезда титанозавров – крупнейших динозавров, когда-то живших на Земле, – и апатозавров. Некоторые из обнаруженных инкубаторов являются самыми большими участками в мире, где были обнаружены ископаемые яйца. Они были найдены на трех участках в Мадхья-Прадеш и Гуджарате.

По словам ученых, им удалось найти гнезда с одним, двумя-четырьмя яйцами и даже одно, в котором находилось сразу 21 ископаемое яйцо. И все это на участке радиусом в два километра.

– Мы обнаружили, что большинство яиц находятся в непосредственной близости, и, учитывая высокий рост этих видов динозавров, это свидетельствует о том, что родители, вероятно, были не в состоянии позаботиться о своих потомках, – заявил Гантупалли Прасад из департамента геологии Университета Дели.

Он также добавил, что другие «инкубаторы» были найдены на линии протяженностью 900 километров от первого участка. По словам ученых, это делает обнаруженный регион самым длинным местом гнездования динозавров, обнаруженным на данный момент.

Еще одним важным открытием стало «патологическое яйцо» с несколькими скорлупами. Это первый случай обнаружения многослойного яйца рептилии. Это открытие поможет ученым проследить сходство птиц и динозавров.

— Патологические яйца обычно наблюдаются у птиц, когда яйцо возвращается в яйцеклетку, а вокруг него развивается другое яйцо. Обычно это происходит, когда животное находится в состоянии сильного стресса, возможно из-за наводнений, извержения вулканов, изменения климата и т.д. Это открытие может установить, почему рептилии действительно больше похожи на птиц, — сказал Гантупалли Прасад.

Напомним, в Марокко ранее были обнаружены останки древнейшего представителя стегозавров, из всех известных ученым, динозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 миллионов лет назад.