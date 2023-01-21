Монеточка. Фото: Global Look Press

Минюст РФ включил певицу Монеточку в так называемый «реестр иноагентов». Об этом сообщают РосСМИ.

«Есть. А. Гирдымова (настоящее имя певицы – прим.) получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины…», - сообщили в Минюсте РФ.

Также отмечается, что проживающая за пределами России певица высказывалась против войны в Украине.

Кроме Монеточки, в «реестр иноагентов» включили основателя общественного проекта «Гулагу-нет!» Владимира Осечкина.

Раньше Максима Галкина в РФ признали «иноагентом». Еще в списке «иноагентов» находится лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.