В Николаевской области автослесари собрали для военных медиков автомобиль типа баги. Тяжелый автомобиль-донор Москвич-2141 был переработан в высокопроходимый транспортировочный автомобиль со специальной площадкой для раненых и системой крепления крупнокалиберного пулемета.

Об этом корреспондентам Общественного рассказал владелец мастерской Игр.

Над этим автомобилем работали несколько месяцев. На днях ее перегонят к месту выполнения боевых задач. Стоило такое переоборудование старого советского автомобиля в высокопроходимый военный автомобиль более 100 тысяч гривен.

- Срезано все лишнее, машина максимально легкая. Все вообще просто. Электроники вообще минимум. 41-й Москвич, но никто не скажет, что это 41-й Москвич. Плюс в том, что у него есть кузов. Те свежие баги, что делают, у них кузова нет. А мы делаем с кузовом, – рассказал механик Александр.

Этот автомобиль переоборудовали согласно военным потребностям, который и предоставил авто-донор. Выкрасили несколькими цветами. Чтобы в тех условиях, где эти баги будут применять, она была менее заметна.

- Военные сказали, что им нужно под пулемет закладную. Ну, сделали закладную под пулемет. Камуфляж также такой зимне-летний, всесезонный. Резина вот, нарезаются шипы, чтобы было лучшее сцепление, – рассказал Александр.

Это уже 13-й автомобиль такого типа, сделанный в этой мастерской, рассказывает Игорь, который здесь старше. Продолжается переоборудование автомобиля-донора в среднем два-три месяца. Зависит от наличия электроэнергии в мастерской, финансах и назначении автомобиля.

- Почему именно 41-й Москвич? У него длинная база, длинный кузов. Сюда классно входят носилки с раненым вместе с медиком. Подняли ее, пятнадцатая резина здорова. Дорожный просвет как у Hummer'a, пожалуй, – рассказал Игорь.

На «нуле» такие автомобили пользуются спросом, они легки, просты в обслуживании, на них можно установить разные типы вооружения, малозаметные для дронов, говорит Игорь.

Здесь переоборудованы и легковые, и тяжелые автомобили. Этот ВАЗ уже покрасили, в кузове установят стопы и повороты, чтобы военные могли безопасно курсировать по городским дорогам, еще несколько недель и этот баги заберут бойцы Вооруженных Сил Украины.

— Деньгами помогают неравнодушные ребята, кое-что военные подбрасывают, кое-что зарабатываем на грузовиках, свои деньги тратим. Сейчас тяжело, раньше было немного легче, но денег не хватает, – рассказал Игорь.

В общей сложности, по словам Игоря, переоборудование авто стоит несколько тысяч долларов. В зависимости от состояния донора и типа переоборудования.