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Лоукостер Wizz Air в марте 2023 года откроет 11 маршрутов в аэропорты в Турции.
Авиаперевозчик уже продает билеты на регулярные рейсы в Стамбул, пишет Аvianews .
Он будет выполнять их из Будапешта, Ясс и двух аэропортов Лондона в течение всего года.
Для полетов в Стамбул лоукостер выбрал новый аэропорт, расположенный в европейской части Турции.
В рамках турецкой экспансии Wizz Air также будет летать на сезонной основе в турецкие курортные города Даламан и Анталия. Анонсированная маршрутная сеть включает в себя рейсы из Лондона в Даламан, из Лондона, Бухареста, Клуж-Напоки, Будапешта, Дебрецена и Абу-Даби в Анталию.
Минимальная заявленная стоимость билетов начинается от 25, 40, 50 евро в зависимости от маршрута.
Провозные емкости на новых маршрутах Wizz Air в Турцию в 2023 году составляют 700 тысяч мест: 400 тысяч мест на линиях Стамбул и 300 тысяч мест на линиях в Анталию. Такое количество пассажиров сможет перевезти Wizz Air, если самолеты будут заполнены на 100%.
В настоящее время маршрутная сеть Wizz Air из Турции включает только один маршрут – из Анкары в Абу-Даби.
В предыдущие годы Wizz Air уже имел опыт полетов в Турцию. Авиакомпания выполняла сезонные чартерные рейсы из Киева в Анталию и регулярные полеты из Будапешта в Стамбул. Последний регулярный рейс в Стамбул лоукостер выполнил 7 лет назад.
Список новых маршрутов Wizz Air в Турцию:
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Лоукостер Wizz Air в марте 2023 года откроет 11 маршрутов в аэропорты в Турции.
Авиаперевозчик уже продает билеты на регулярные рейсы в Стамбул, пишет Аvianews .
Он будет выполнять их из Будапешта, Ясс и двух аэропортов Лондона в течение всего года.
Для полетов в Стамбул лоукостер выбрал новый аэропорт, расположенный в европейской части Турции.
В рамках турецкой экспансии Wizz Air также будет летать на сезонной основе в турецкие курортные города Даламан и Анталия. Анонсированная маршрутная сеть включает в себя рейсы из Лондона в Даламан, из Лондона, Бухареста, Клуж-Напоки, Будапешта, Дебрецена и Абу-Даби в Анталию.
Минимальная заявленная стоимость билетов начинается от 25, 40, 50 евро в зависимости от маршрута.
Провозные емкости на новых маршрутах Wizz Air в Турцию в 2023 году составляют 700 тысяч мест: 400 тысяч мест на линиях Стамбул и 300 тысяч мест на линиях в Анталию. Такое количество пассажиров сможет перевезти Wizz Air, если самолеты будут заполнены на 100%.
В настоящее время маршрутная сеть Wizz Air из Турции включает только один маршрут – из Анкары в Абу-Даби.
В предыдущие годы Wizz Air уже имел опыт полетов в Турцию. Авиакомпания выполняла сезонные чартерные рейсы из Киева в Анталию и регулярные полеты из Будапешта в Стамбул. Последний регулярный рейс в Стамбул лоукостер выполнил 7 лет назад.
Список новых маршрутов Wizz Air в Турцию:
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию , несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.