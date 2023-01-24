Лоукостер Wizz Air в марте 2023 года откроет 11 маршрутов в аэропорты в Турции.

Авиаперевозчик уже продает билеты на регулярные рейсы в Стамбул, пишет Аvianews .

Он будет выполнять их из Будапешта, Ясс и двух аэропортов Лондона в течение всего года.

Для полетов в Стамбул лоукостер выбрал новый аэропорт, расположенный в европейской части Турции.

В рамках турецкой экспансии Wizz Air также будет летать на сезонной основе в турецкие курортные города Даламан и Анталия. Анонсированная маршрутная сеть включает в себя рейсы из Лондона в Даламан, из Лондона, Бухареста, Клуж-Напоки, Будапешта, Дебрецена и Абу-Даби в Анталию.

Минимальная заявленная стоимость билетов начинается от 25, 40, 50 евро в зависимости от маршрута.

Провозные емкости на новых маршрутах Wizz Air в Турцию в 2023 году составляют 700 тысяч мест: 400 тысяч мест на линиях Стамбул и 300 тысяч мест на линиях в Анталию. Такое количество пассажиров сможет перевезти Wizz Air, если самолеты будут заполнены на 100%.

В настоящее время маршрутная сеть Wizz Air из Турции включает только один маршрут – из Анкары в Абу-Даби.

В предыдущие годы Wizz Air уже имел опыт полетов в Турцию. Авиакомпания выполняла сезонные чартерные рейсы из Киева в Анталию и регулярные полеты из Будапешта в Стамбул. Последний регулярный рейс в Стамбул лоукостер выполнил 7 лет назад.

Список новых маршрутов Wizz Air в Турцию:

Стамбул-Будапешт, ежедневно с 31 марта 2023;

Стамбул-Лондон (Гатвик и Лутон), ежедневно в каждый аэропорт с 28 марта 2023;

Стамбул-Яссы, 3 раза в неделю с 4 апреля 2023;

Даламан-Лондон (Гатвик), 4 раза в неделю с 23 мая 2023 года;

Анталия-Лондон (Гатвик), 4 раза в неделю с 26 марта 2023 года;

Анталия-Бухарест, 3 раза в неделю с 19 мая 2023;

Анталия-Клуж-Напока, 2 раза в неделю с 18 мая 2023;

Анталия-Будапешт, 3 раза в неделю с 24 мая 2023;

Анталия-Абу-Даби, 3 раза в неделю с 1 июня 2023;

Анталия-Дебрецен, 2 раза в неделю с 10 июня 2023 года.

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