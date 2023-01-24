Когда российские войска в марте 2022 года зашли в деревни Новокиевка и Богородицкое Николаевской области, педагоги местного лицея спрятали все технические средства обучения, документацию, чтобы ничего не попало в руки россиян или не пострадало. Школьников сначала отправили на каникулы, позже ввели семейную форму обучения.

Об учебе в оккупации Суспільному рассказала директор Новокиевского лицея Шевченковского сельского совета Надежда Атрощенко.

— Мы не оставили родителей и детей один на один. Обстрелы были каждый день, впрочем, учителя предоставляли по возможности консультации у себя дома, ходили ли к детям и таким образом поддерживали их, — рассказала Надежда Атрощенко.

По словам Надежды Атрощенко, ни один учитель не уехал из села, все 11 педагогов оставались дома в селах Новокиевка и Богородицкое.

В течение весны персонал и учителя школы поддерживали порядок на территории заведения.

— Мы сохранили учебное заведение в таком состоянии, в котором оно было до войны. Именно наши села — Новокиевка и Богородицкое — не разрушены так, как остальные села общины и школ, возможно, поэтому мы сохранили всю материально-техническую базу нашего заведения, — говорит Надежда Атрощенко.

Надежда Атрощенко и ее муж – учителя. Женщина говорит, что не уехала из села, потому что не могла бросить школу, где почти 40 лет работает, из которых 36 лет директором.

— Когда начала переспрашивать, звонить педагогическому и техническому персоналу, потому что интересовалась ситуацией с продуктами, они тоже не захотели уезжать. К тому же думали, что все скоро закончится, но некуда ехать. А потом сложилась такая ситуация, что мы уже не смогли эвакуироваться. Некоторые люди выезжали, как-то находили пути, а мои работники не поехали, — вспоминает Надежда Атрощенко.

До полномасштабного вторжения в лицее обучалось 87 детей.

— Летом, когда уже совсем было невыносимо, несколько семей уехали за границу. Но они продолжают обучаться в нашей школе дистанционно. Выехавшие в другие области Украины преимущественно уже вернулись, — говорит директор.

По ее словам, сначала детей отправили на каникулы, затем решили применить семейную форму обучения.

— Находясь в оккупации, чтобы обезопасить педагогический коллектив от преследований российских оккупационных властей, чтобы не заставляли нас преподавать по российским программам и учебникам, мы посоветовались с родителями и приняли решение перейти на семейную форму обучения, а учителя были переведены на простой. Детки – молодцы, выдержали все, выполняли все работы, – рассказывает Надежда Атрощенко.

Надежда Атрощенко говорит, что с вопросами перехода на русский язык преподавания или по российской программе к нему военные РФ не обращались.

Директор преподает историю и правоведение. Вспоминает, что после разговора с оккупантами тайком вынесла из школы и закопала все карты.

— Как-то домой приехали военные, говорят: «Дайте нам карту Николаевской области». А я говорю: «У меня нет». А они говорят: «Ну, Вы же учитель истории». «Да, я учитель истории, у меня есть карта Русского царства 15 века, Киевской Руси». Говорят: «Нам такое не нужно», – рассказала Надежда Атрощенко.

Директор говорит, что в здание лицея россияне не заселились, любыми путями отвешивала от этого.

По словам Надежды, военные РФ заходили на территорию заведения, заглядывали в окна, двери пытались открыть, везде смотрели, но в здание не попали.

— Как-то староста села привела россиян, чтобы поселить в школе. Говорит солдат: «Вызовайте кочегара, будем селиться». А десятого марта не стало света, холодно было, что мы и дома печкой топили. Я и говорю: «Как вы поселитесь? Чем кочегар поможет, как света нет? Школа не отапливается». — Будем носить дрова, уголь». – «Носите, не носите, а у нас котел, электрическое отопление». Наверное, дошло до них, что котел не заработает. Они покрутились и заселились в домах, где люди не проживали, – рассказывает Надежда Атрощенко.

С 11 марта по 11 ноября 2022 года - запоминающиеся на всю жизнь месяцы оккупации, говорит Надежда Атрощенко.

— У нас возле Новокиевки проходит дорога «Херсон-Засилье», а дальше трасса «Снегиревка-Николаев», они сказали, что у нас стратегическая дорога. Представьте себе, мы видели с первого дня полномасштабной агрессии, как ехала колонна из полутора тысяч техники, только успевали считать. А потом они каждый день туда-сюда ездили, заезжали в деревни, стояли возле Богородицкого за каналом и стреляли так громко, так мы думали, что дома не устоят. Это ужас пережить это нашествие, — вспоминает Надежда.

По словам Надежды Антрощенко, самое страшное было, когда истребители и вертолеты пролетали так низко, что чуть не задели дымоход в доме.

– Очень страшно было. Страшно обстреливали снарядами, у людей немало попробовало крыши, разрушенные хозяйственные постройки, окна вылетели. А сколько горело летом посевов возле села, от российских снарядов поля занимались, то бегали и тушили, чтобы огонь не перекинулся в село, — говорит директор.

С начала оккупации село было отрезано от других населенных пунктов, продукты не завозили, говорит Надежда Атрощенко. Некоторые люди имели возможность ездить в Херсон.

— Пока были деньги, могли уехать в город, что-то купить. Представьте, люди не получали пенсии, зарплаты. Так россияне потом привозили гуманитарку. Люди, у которых действительно была уже безысходность, брали и говорили, что это отобранные наши продукты, потому что украинский язык виден везде на пакетах. Не часто, но привозили, раздавали гуманитарку, говорит педагогиня.

11 ноября Силы обороны Украины уволили Новокиевку и Богородицкое.

— Наши военные уже после увольнения много разминировали в селе. Мы еще в первый день освобождения сказали, где были прилеты, они разминировали боеприпасы, которые падали в старые нежилые дома, и не разорвались, — рассказывает Надежда Атрощенко.

С первого января 2023 года обучение в лицее возобновили по дистанционной форме, поскольку остается угроза обстрелов.

— В этом учебном году набрали шестеро первоклассников. Хотелось бы больше, потому что в школу ходят детки из двух сел. У нас классы с разным количеством детей – от 5 до 19 учеников. На перспективу также будут классы по шесть-семь детей, в 2020 году у нас много детей родились, так что школа будет работать, — говорит директор.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения РФ почти все жители села Квитнево в Снегиревском районе эвакуировались. Из 500 человек, проживавших в селе до 24 февраля 2022 года, в настоящее время в населенном пункте осталось около 20.