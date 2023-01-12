После начала полномасштабного вторжения РФ почти все жители села Квитневое в Снигиревском районе эвакуировались. Из 500 человек, проживавших в селе до 24 февраля 2022 года, в настоящее время в населенном пункте осталось около 20.

Об этом в комментарии "НикВести" рассказал начальник Первомайской поселковой военной администрации Максим Каравай.

По его словам, на время войны село осталось в изоляции, там все это время проживали три человека. После деоккупации Снигиревки в ноябре в населенный пункт начали возвращаться местные жители. Сейчас там живет 21 человек, рассказал Максим Каравай.

— Сейчас мы находимся в селе Квитневое, которое до войны насчитывало около 500 жителей. С началом (полномасштабной, - прим.) войны практически вся деревня эвакуировалась. Здесь осталось на постоянном месте жительства три человека. До сентября сюда дорога была закрыта. На границе между Квитневым и Киселевкой стояли оккупационные войска, которые постоянно били и в село Квитневое, и в центр общины. После деоккупации, после 10 ноября люди начали возвращаться и в деревню Квитневое, и в другие села. На сегодняшний день здесь проживает 21 человек. Но иногда люди приезжают сюда из города для того, чтобы восстанавливать свои дома, свои дома, - рассказал Максим Каравай.

По его словам, в селе разрушено около 30 – 45% домов. Большинство домов получили повреждения, остались без окон, дверей.

- Процентное соотношение разрушенных домов составляет около 30 - 45%. Большинство домов без крыш, без окон, без дверей. Но есть и целые дома. Я надеюсь, что в ближайшее время мы постараемся, чтобы эти уцелевшие дома восстановить, чтобы люди могли сюда вернуться, - рассказал Максим Каравай.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин



