Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), Пентагон и NASA работают над созданием ядерного ракетного мотора для полетов на Марс. Первые испытания могут пройти уже в 2027 году.

Об этом пишет CNN.

— У DARPA и NASA есть долгая история плодотворного сотрудничества в продвижении технологий — от ракеты «Сатурн V», впервые доставившей людей на Луну, до роботизированного обслуживания и дозаправки спутников, — сказала директор DARPA доктор Стефани Томпкинс.

Исследования NASA в области ядерных тепловых ракетных двигателей начались еще в 1959 году. Программа 1960-х годов под названием «Ядерный двигатель для ракетных транспортных средств» даже стремилась продемонстрировать технологию в космосе, но планы не реализовали из-за ограничения финансирования.

Ядерный ракетный двигатель конструктивно похож на реакторы надводных и подводных кораблей, в которых производится энергия и обеспечивает тягу, необходимую для движения ракеты в космосе.

Новый двигатель, по данным NASA, будет в три или более раз эффективнее существующих жидкостных ракетных двигателей. По мнению инженеров, ядерный двигатель может позволить космическим кораблям преодолеть среднее расстояние в 225 миллионов километров между Землей и Марсом гораздо быстрее, чем это возможно сегодня.

Напомним, американское космическое агентство NASA хочет увеличить количество мест на SpaceX Dragon до пяти лет, чтобы американский астронавт в случае необходимости возвращался домой не на российском корабле.